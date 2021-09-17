В США выделили полмиллиарда долларов на изучение «долгого» ковида

Национальные институты здоровья (NIH) США выдали грант в размере $470 млн на изучение долгосрочных последствий COVID-19. Информация об этом опубликована на сайте организации.

После заражения SARS-CoV-2 большинство людей выздоравливает за пару недель. Однако у значительного числа пациентов симптомы могут сохраняться более четырех месяцев – это состояние известно как длительный COVID.

В июне NIH объявил о создании программы RECOVER для изучения того, как и почему некоторые люди, переболевшие коронавирусом, продолжают испытывать его симптомы: усталость, потерю вкуса или запаха, кашель и «туман в голове» в течение нескольких месяцев.

Согласно новым планам, начиная с октября RECOVER наберет 30-40 тыс. взрослых и детей, переболевших коронавирусом в годичный период с начала эпидемии. Подсчитано, что долгосрочные последствия наблюдаются у 10-30 процентов людей, болевших COVID-19, так что расширение выборки должно помочь рассмотреть все возможные сценарии.