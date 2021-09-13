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Ученые раскрыли секрет яркой полосы творчества Ван Гога и других гениев

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Исследователи из США проанализировали карьеры творческих людей и выяснили, с чем связан период их наиболее яркого творчества. Статья об этом была опубликована в журнале Nature Communications.

В жизни многих художников, писателей, поэтов, музыкантов и ученых был период, в который они создали свои самые известные произведения. В 2018 году ученые под руководством Дашунь Вана из Северо-Западного университета в Иллинойсе смогли показать это с помощью статистики: всплески творчества они назвали «горячими полосами».

В новом исследовании та же группа ученых с помощью алгоритмов машинного обучения выяснила, с чем связано появление этих горячих полос. Ван и его команда проанализировали более 800 тысяч картин 2128 художников, а также 79 тысяч фильмов 4337 режиссеров и более 20 тысяч статей ученых. Оказалось, что «горячую полосу» предваряют творческие поиски. Творческий человек экспериментирует со стилями и направлениями, пробует разные темы, пока наконец не находит свою.

Найдя, автор начинает активно ее эксплуатировать и развивать. За сравнительно короткий период человек создает свои самые значительные произведения, как правило, в течение пяти лет. После этого творчество или научные поиски стабилизируются, работы становятся больше похожи друг на друга и «горячая полоса» заканчивается.

Идею исследования подарили Дашунь Вану картины Винсента Ван Гога. «Если вы посмотрите на его работы до 1888 года, там идет все подряд — натюрморты, карандашные рисунки и портреты. Они сильно отличались по характеру от работ, которые он создал во время своей горячей полосы», – говорит ученый. «Горячая полоса» Ван Гога началась в 1888 году и продлилась два года, в ходе которой он написал «Звездную ночь», «Подсолнухи» и «Спальню в Арлее».

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