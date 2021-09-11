В Раде заявили о провале космических программ Украины

Депутат Рады от партии «Батькивщина» Сергей Тарута заявил, что Украина провалила несколько космических программ, потратив на них миллионы долларов, передает РИА «Новости».

Он обратил внимание, что по проекту «Морской старт» Киев потратил $200 млн, а на проект «Циклон-4» ушло $672 млн. Также парламентарий отметил убыточность проекта «Лебедь», который обошелся в $350 млн. По его словам, в результате этого данный спутник остался в Красноярске.

Как отметил Тарута, на сегодняшний день из 33 предприятий, доставшихся Украине в наследство от СССР, осталось только шесть, и они находятся в крайне сложном положении – практически не выплачивается зарплата и нет четкой государственной программы, что делать дальше.

Он также выразил мнение, что для превращения Украины в космическую державу следует найти виноватых и построить новые космодромы, взамен утраченных.