Космонавт сфотографировал отказавшие на модуле «Наука» датчики

Инфракрасные датчики вертикали на новом модуле «Наука», которые ранее отказали, были сфотографированы российским космонавтом Олегом Новицким во время выхода в открытый космос с Международной космической станции (МКС). Об этом стало известно из переговоров экипажа с Землей, транслируемых «Роскосмосом».

В ходе переговоров специалист подмосковного Центра управления полетами обратился к космонавту с просьбой сфотографировать два датчика инфракрасной вертикали 336К на модуле.

«Олег, давай сфотографируем эти датчики… Желательно поснимать с обеих сторон… Там надо поснимать вот эти отверстия у них с зеркалами желательно», — попросил Новицкого работник центра.

9 сентября российские космонавты вышли в открытый космос второй раз за неделю для того, чтобы продолжить работы по интеграции модуля «Наука» в состав МКС.

До этого член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов рассказал, что после выведения «Науки» на орбиту возникли замечания к работе датчиков инфракрасной вертикали, из-за чего модуль пришлось ориентировать в пространстве с помощью звездных датчиков.

МЛМ «Наука» пристыковался к надирному узлу модуля «Звезда» Международной космической станции 30 июля. Спустя месяц, 30 августа, генеральный конструктор РКК «Энергия» и руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев заявил, что на борту нового модуля начался первый научный эксперимент.