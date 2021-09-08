Какаду научились сортировать предметы по весу

Ученые из Австрии доказали, что какаду Гоффина умеют различать предметы по весу. Статья с описанием исследования опубликована в журнале Biology Letters.

В природе питательная ценность продукта часто связана с его весом, и потому умение принимать решение, исходя только из него, часто приносит выгоду. Так, обезьяны-капуцины преимущественно отбирают орехи потяжелее, а многие птицы из семейства воробьиных выбрасывают со своих складов пищи скорее легкие семена, чем тяжелые.

Тем не менее, этот навык считается тяжелым в освоении, поскольку приматы в ходе экспериментов очень медленно обучаются различать тестовые предметы разной массы.

Команда Поппи Ламбер из Исследовательского института Мессерли провела серию опытов с какаду Гоффина, в ходе которых предлагала птицам выбрать из двух внешне одинаковых шариков. Шарики были одинаковы во всем, кроме веса, поскольку в некоторые из них поместили свинцовые утяжелители. Сначала ученые попросили птиц разложить шары по двум чашам, указывая пальцем всякий раз, когда попугай брал груз в клюв: тяжелые в одну, легкие в другую.

Затем шары вынули, и экспериментатор лишь указывал пальцем на чашу, в которую нужно что-то положить. Попугай сам выбирал, какой шар туда класть, но получал награду только если 8 раз подряд делал правильный выбор, и сортировал тяжелое к тяжелым, легкие к легким. Оказалось, что какаду довольно быстро поняли, что от них требуется, и делали ошибки не чаще, чем при сортировке шаров по цвету. При этом обучение шло куда быстрее, чем у приматов: 7 из 8 птиц научились правильно сортировать шары всего за 60 попыток, тогда как обезьянам в других экспериментах требовалось несколько сотен.