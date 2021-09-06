Анализ ДНК раскрыл причины рака легких у некурящих

Геномный анализ опухолевой ткани раскрыл причины возникновения рака легких у людей, которые никогда не курили. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Nature Genetics.

В этом крупном эпидемиологическом исследовании ученые из Национального института рака (США) использовали полногеномное секвенирование, чтобы описать изменения ДНК опухолевой ткани 232 никогда не куривших людей и сравнить ее с их здоровой тканью. У всех обследованных ранее был диагностирован немелкоклеточный рак легкого. Среди опухолей было 189 аденокарцином (наиболее распространенный тип рака легких), 36 карциноидов и семь других различных типов.

Исследователи проверили, какие мутационные сигнатуры (характерные признаки) содержатся в опухолевых геномах. Выяснилось, что у большинства никогда не куривших людей мутации связаны с повреждением от эндогенных процессов, то есть процессов, происходящих внутри тела по естественным причинам. Со временем эти мутации накапливаются и приводят к раку.

Кроме того, ученые смогли выделить три дополнительных подтипа рака, которые условно назвали «пиано», «меццо-форте» и «форте». Самый популярный подтип, «пиано», оказался связан с клетками-предшественниками, ответственными за обновление легочной ткани. Этот подтип развивается очень долго, в течение многих лет, но его трудно лечить из-за большого числа драйверных мутаций.

Мария Тереза Ланди, одна из авторов исследования, рассчитывает, что эти открытия помогут более эффективной терапии в будущем: «Мы начинаем различать подтипы, которые могут потребовать разных подходов к профилактике и лечению. Например, медленнорастущий подтип «пиано» можно обнаружить раньше, когда его будет легче лечить».

Напротив, подтипы «меццо-форте» и «форте» имеют лишь несколько мутаций-драйверов, что позволит подбирать терапию более точно, добавляет она.