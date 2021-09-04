Запуск спутников OneWeb с космодрома Восточный состоится 14 октября

Следующий запуск британских спутников связи OneWeb с космодрома Восточный состоится 14 октября. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, сообщает ТАСС.

«14 октября запускаем коммерческую полезную нагрузку — 36 космических аппаратов», — сказал Рогозин.

Ранее «Союз-2.1б» совершил успешный старт с космодрома Байконур. При этом, пуск ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb с Байконура был отменен.

Причиной отмены пуска «Союза-2.1б» стал сбой в наземном оборудовании. Изначально, старт «Союза-2.1б» планировался на 5 августа, позже дату запуска перенесли сначала на 13 августа, потом на 20 августа. Задержка запуска космического корабля была связана с тем, что 34 спутника «OneWeb» не были доставлены к 13 июля.

В прошлый раз успешный пуск ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками связи OneWeb был произведен в мае 2021 года.