Ученые предложили кормить комаров сахаром для защиты людей от вирусов

Исследователи из Университета Глазго выяснили, что кормление комаров сахаром может защитить их от арбовирусов при укусе. Соответствующая статья была опубликована в PLOS Pathogens.

Самцы и самки взрослых комаров для получения энергии питаются нектаром растений, который содержит сахара. Кроме того, самкам для размножения требуется кровь, и поэтому они кусают животных и распространяют болезни, вроде лихорадки Зика, денге и чикунгуньи. В некоторых условиях самки некоторых видов комаров могут полностью перейти на питание кровью, и ученые предполагали, что это как-то связано с повышенной скоростью распространения вирусов.

«Мы смогли показать, что кормление комаров сахаром блокирует заражение арбовирусом и мешает размножению патогена, и потому способность самок распространять инфекцию снижается», – говорит Эмили Пондевиль, соавтор исследования.

По мнению ученых, в будущем это может помочь бороться с эпидемиями с помощью сахарных кормушек, приманивающих комаров.