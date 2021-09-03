300 снимков из лунных экспедиций США выставлены на аукцион

Коллекцию из более чем 300 фотографий, сделанных во время полетов на Луну по программе «Аполлон», выставили на продажу в США. Информация об этом, вместе с каталогом снимков, была опубликована на сайте Heritage Auctions.

Эта коллекция принадлежит американскому историку космонавтики Джи Эл Пикерингу, который более 50 лет собирает фотографии, связанные с космосом. В его коллекции более 100 тыс. черно-белых и цветных кадров, из которых около 300, сделанных во время лунных экспедиций, он решил продать.

close 100% Heritage Auctions/NASA

Оценочная стоимость фотографий разнится. Например, знаменитое изображение AS8-14-2383 «Восход Земли» продадут как минимум за $3500, а фотографию ботинок Базза Олдрина на Луне – более чем за $700. Помимо бумажных отпечатков, продаются также оригиналы негативов на 70-мм пленке, которую рассчитывают продать как минимум за $1500.

Все фотографии NASA по закону считаются общественным достоянием, но копии снимков все равно зачастую продают за крупные суммы. Например, в ноябре 2020 года на аналогичном аукционе продали лунных фотографий более чем на $2 млн долларов.