Изобретатель антисептика для рук заявил, что SARS-CoV-2 может существовать с 2013 года

Руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте заявил, что вирус SARS-CoV-2 может существовать с 2013 года, сообщает РИА «Новости».

«Остается неясным то, что в 2013 году в Китае примерно в 1100 километрах от Уханя в пещерах, которые исследовали спелеологи, был выявлен вирус, очень похожий — на 96% — на COVID-19, и он мог заразить людей, которые работали в этой пещере. И то, что остается непонятным, это то, что этот вирус, возможно, был выявлен одной из лабораторий в Ухане», — заявил Питте.

По его словам, это не означает, что коронавирус был создан в лабораторных условиях, однако Питте считает, что Китай пытается скрыть факт обнаружения схожего вируса еще в 2013 году.

«Были сделаны публикации, диссертации людьми, которые работают в этих лабораториях. Но эти диссертации исчезли. Кроме того, когда работаешь над новым вирусом, то его замораживают. Но выяснилось, что лаборатория не нашла этот экземпляр. И это немного беспокоит», — считает Питте.

По мнению ученого, еще в 2019 году были заметны признаки циркуляции заболевания, сходного с коронавирусом, среди спортсменов-участников военных олимпийских игр в Китае.

Ранее китайское СМИ назвало подозрительным закрытие лаборатории в США после вспышки пневмонии.