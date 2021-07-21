Эксперт рассказал о бесценности модуля «Наука» для космонавтов МКС

Присоединение к российскому сегменту МКС модуля «Наука» значительно расширит возможности для проведения экспериментов российскими космонавтами и даст возможности, которых ранее не было. Об этом «Газете.Ru» заявил член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов.

«Важны не конкретные эксперименты, а важно увеличение объема для их проведения и хранения оборудования. Теперь у нас есть, куда ставить научное оборудование, которое будут привозить на «Прогрессах». Никогда такого пространства для научных экспериментов на нашем сегменте не было, — пояснил эксперт. —

В «Заре» узкое пространство и много таких дверок, наподобие шкафов. А в «Науке» их вырезали и образовалось пространство, где будут устанавливаться стойки для научных приборов».

По словам эксперта, важным станет и появление универсальных рабочих мест снаружи модуля. «Теперь космонавты будут помещать научный прибор внутрь шлюзовой камеры, закрывать ее изнутри, открывать снаружи, и с помощью манипулятора ЭРА ставить прибор на универсальное рабочее место, где есть разъемы для передачи научной информации и электропитания, — пояснил Хохлов. – Основная работа будет выполняться манипулятором, который будет управляться изнутри с помощью пульта».