Директор НАСА назвал уникальным сотрудничество России и США в космосе

Сотрудничество США и России в космосе является уникальным и исключительным, оно не должно прекращаться. Соответствующее заявление сделал руководитель НАСА Билл Нельсон в интервью газете Politico.

«Если вы поговорите с работниками российской космической сферы, они хотят, чтобы это сотрудничество с американцами продолжалось. Поэтому я поговорил об этом с Рогозиным. Я сказал: «Это уникальные отношения, в которых мы можем мирно сотрудничать друг с другом, независимо от того, какое у нас соперничество на Земле». Мы партнеры в космосе, и я не хочу, чтобы это прекратилось», — рассказал Нельсон.

Глава НАСА также напомнил, как в 1975 году в разгар холодной войны космический корабль США встретился и совершил стыковку с российским космическим кораблем. В результате экипажи проживали вместе на протяжении девяти дней.

Ранее корпорация «Роскосмос» пригласила на Глобальную конференцию по исследованию космоса GLEX в Санкт-Петербурге Билла Нельсона, главного исполнительного директора компании SpaceX Илона Маска и владельца аэрокосмической компании Blue Origin Джеффа Безоса.