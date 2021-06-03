Роскосмос прокомментировал нарушения, которые следователи выявили на Восточном

Роскосмос прокомментировал нарушения, которые Следственный комитет выявил на космодроме Восточный. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя госкорпорации.

Ранее газета «Коммерсант» написала, что на космодроме Восточный обнаружили новые махинации на сотни млн рублей. По данному факту Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области завело сразу два уголовных дела.

«Роскосмос оказывает содействие в расследовании новых нарушений при строительстве Восточного», — сказал собеседник агентства.

В октябре 2020 года был задержан директор космического центра Восточный Роман Бобков, которого вместе с инспектором 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Министерства обороны Дмитрием Фоминцевым были пойманы на махинациях при сдаче в эксплуатацию трех водозаборных сооружений на космодроме.

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин уволил главу «Дирекции космодрома Восточный» Евгения Рогоза и руководителя ЦЭНКИ Андрея Охлопкова, а главный инженер Владимир Жук был арестован за злоупотребления должностными полномочиями.

Космодром Восточный строят с 2012 года. В ноябре 2019 года президент России Владимир заявил, что несмотря на десятки уголовных дел, «порядка там (на космодроме Восточный — ред.) до сих пор не удалось навести как следует».