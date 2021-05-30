Китайский грузовик благополучно состыковался с модулем орбитальной станции

Китайскому космическому грузовому кораблю «Тяньчжоу-2» удалось совершить стыковку с базовым модулем орбитальной станции. Об этом сообщает информагентство «Синьхуа» со ссылкой на канцелярию программы пилотируемой космонавтики КНР.

Пуск ракеты-носителя «Чанчжэн-7» с грузовиком состоялся в 15.55 мск 29 мая с космодрома «Вэньчан», который находится на китайском острове Хайнань. Корабль «Тяньчжоу-2» отделился и вышел на заданную орбиту.

Запустить «Тяньчжоу-2» предполагалось 20 мая, но дата поменялась из-за технических причин.

Успешная стыковка произошла в 0.01 мск 30 мая. Грузовик должен доставить на орбиту 1,95 т топлива и 4,69 т прочих грузов.

«Тяньчжоу» является китайским беспилотным грузовым космическим кораблем. Впервые «грузовик» «Тяньчжоу-1» отправили на орбиту 20 апреля 2017 года.

Ранее сообщалось, что запуск новейшего российского радиолокационного спутника перенесли на год.

Кроме того, 28 мая с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками связи OneWeb.