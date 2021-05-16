SpaceX запустила ракету с 54 спутниками

Американская компания SpaceX произвела запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 52 спутниками Starlink, а также двумя спутниками других компаний, Capella Space и Tyvak. Трансляция велась на сайте компании.

Старт был осуществлен в 18.56 субботы по местному времени (1.56 воскресенья мск) с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида.

SpaceX у себя в Twitter сообщила, что первая ступень ракеты-носителя совершила посадку на платформу в океане.

На прошлой неделе компания запустила Falcon 9 с очередной группой из 60 интернет-спутников Starlink.

Ранее институт Роскосмоса обнаружил признаки убыточности деятельности компании SpaceX.

Starlink является спутниковой сетью следующего поколения, которая предназначена обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг.