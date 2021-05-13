Ученые назвали возможное местонахождение Янтарной комнаты

Польские исследователи будут изучать место гибели парохода «Карлсруэ». На нем, как считают эксперты, могли перевозить легендарную Янтарную комнату, передает Daily Mail.

Предполагается, что водолазы из общества Baltictech погрузятся на дно около берегов польского Гданьска в конце мая. Они будут изучать дно 10 дней. За этот период дайверы хотят осмотреть внутренности корабля «Карлсруэ», где могли находиться артефакты Янтарной комнаты. Данный пароход затонул 13 апреля 1945 года.

Уверен в целесообразности поисков Томаш Стахура, последние несколько лет изучающий место гибели морского судна. Из предварительных изысканий следует, что грузовой пароход перевозил несколько ящиков с вооружением. В числе редких экспонатов, найденных на дне, были картины и холст. Допускается, что на корабле могли быть и другие ценности.

Дайверы хотят найти как можно больше артефактов и задокументировать их. В той ситуации, если получится обнаружить более важные находки, власти Польши готовы устроить дополнительные экспедиции для подъема старинных вещей на поверхность.

Последний раз Янтарную комнату, которую вывезли немцы в сентябре 1941 года из Екатерининского дворца, видели в Калининграде (на тот момент Кенигсберге) .

Ранее свыше 100 древних захоронений обнаружили в дельте Нила.