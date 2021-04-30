Астронавт Билл Нельсон стал главой НАСА

Американский Сенат утвердил кандидатуру экс-сенатора и астронавта Билла Нельсона главой космического агентства НАСА. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что кандидатура Нельсона была одобрена единогласно.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия отказала в визе кандидату на должность главы представительства НАСА в России в качестве ответного шага на аналогичный отказ со стороны США.

До этого кандидат на место главы представительства НАСА в России не смог получить визу.

Рябков выразил надежду, что подобные проблемы в будущем будут преодолеваться.