Рогозин не исключил туризм на российскую орбитальную станцию

Экипажи и космические туристы смогут прилетать на разрабатываемую в России новую орбитальную станцию, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Его слова приводи ТАСС.

«Не исключаем того, что будут прилетать экипажи, гости какие-то», – рассказал глава госкорпорации.

При этом он подчеркнул, что станция должна быть национальной, без «рамок, ограничений, которые всегда возникают при международном сотрудничестве».

Ранее стало известно, что Россия планирует выйти из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года и приступить к созданию национальной станции. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о начале строительства первого базового модуля для новой российской орбитальной станции.

Кроме того, Рогозин сообщил, что Россия может передать ответственность за свой сегмент МКС Соединенным Штатам после выхода из проекта.