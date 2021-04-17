Рогозин рассказал о самочувствии вернувшихся на Землю космонавтов

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о состоянии здоровья космонавтов, которые ранее вернулись на Землю на космическом корабле «Союз МС-17». Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Ранее в субботу, 17 апреля, космический корабль «Союз МС-17» с членам экипажа Международной космической станции (МКС) приземлился в казахстанской степи.

«В 07.55 мск проведена посадка спускаемого аппарата ТПК «Союз МС-17». На борту порядок. По докладу спасательных служб, СА (спускаемый аппарат — ред.) вертикально. Самочувствие экипажа хорошее», — написал Рогозин.

В субботу на Землю вернулись российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американский астронавт Кэтлин Рубинс, которые полгода провели на МКС. В настоящее время на МКС пребывают семь человек, в том числе двое россиян.