Космонавт заявил, что с МКС видно плавающий в океане остров из мусора

Участник годового полета на Международной космической станции, российский космонавт Михаил Корниенко в рамках встречи в музее военной формы в Москве, которая прошла перед 60-летием полета Юрия Гагарина в космос, призвал к раздельному сбору мусора. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, людям стоит отказаться от варварского отношения к окружающей среде. Он отметил, что пришел к многим выводам в том числе после полета в космос.

«Я прошу всех: донесите полиэтиленовый пакет до урны. Потому что пластиковый остров, который плавает в океане, размером с Калифорнию, его реально видно (из космоса. — «Газета.Ru»)», — сказал Корниенко.

Космонавт подчеркнул, что сам завел у себя ведра для раздельного сбора мусора, а также добавил, что человечество «погубит не война, а экологическая ситуация».

Ранее стало известно, что самый большой «мусорный остров» на планете достиг размеров Франции.