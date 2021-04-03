Россия и США продлили соглашение о сотрудничестве в космосе

Российское правительство согласовало решение о продлении соглашение о сотрудничестве России и США в космосе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Данное решение было поддержано премьер-министром страны Михаилом Мишустиным. Предварительно решение было проработано с американской стороной. Одобрение документа будет оформлено по итогам обмена дипломатическими нотами.

Впервые соглашение было заключено в 1992 году, после этого его продлевали четыре раза. Этот документ является основным в вопросе освоения космического пространства, регулирующий отношения между Россией и США.

«Соглашение между Россией и США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях будет действовать до 31 декабря 2030 года», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Россия и США провели консультации по космической безопасности.