МКС «перепарковала» корабль «Союз»

Экипаж Международной космической станции (МКС) перестыковал пилотируемый корабль «Союз МС-17» с одного на другой российский модуль. Трансляцию можно посмотреть на сайте «Роскосмоса».

«Союз МС-17» отчалил от модуля «Рассвет», облетел станцию и состыковался с модулем «Поиск». Перестыковку выполнил в ручном режиме российский космонавт Сергей Рыжиков.

«Перепарковка» нужна, потому что «Союзу МС-18» необходимо причалить в апреле к модулю «Рассвет». Модуль «Поиск» после ухода «Союза МС-17» в то же время будет использоваться для выхода российских космонавтов в открытый космос. Это 19-ая по счету перестыковка кораблей «Союз» на МКС.

Корабль «Союз МС-17» прилетел на МКС в октябре 2020 года. На борту находились россияне Сергей Рыжков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс. Они вернутся на Землю 17 апреля.

Ранее российский космонавт, участник 64-й экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) Сергей Кудь-Сверчков рассказал, как его коллеги спят в невесомости.