На МКС заклеили возможные трещины в корпусе российского модуля

В пресс-службе Роскосмоса заявили, что экипаж на Международной космической станции заклеил все возможные трещины в корпусе российского модуля. Об этом сообщает РБК.

В частности, ожидается проведение проверки герметичности корпуса переходной камеры.

На данный момент главная оперативная группа управления полетом станции в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП) проводят анализ полученных от экипажа данных. После этого планируется определение порядка ремонтно-восстановительных работ на корпусе.

При этом в Роскосмосе призвали не торопиться с выводами об устранении утечки.

Ранее стало известно, что космонавты нашли предположительное место второй трещины на МКС.