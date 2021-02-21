Минздрав РФ попросили упростить внедрение в медицину искусственного интеллекта

Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко выступает за упрощение госрегистрации медицинского программного обеспечения с искусственным интеллектом. Копия письма для министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко имеет в распоряжении ТАСС.

В настоящее время программное обеспечение с применением технологий искусственного интеллекта отнесено к программному обеспечению с высокой степенью риска в номенклатурной классификации медицинских изделий. Тем самым презюмируется высокий уровень опасности и устанавливаются повышенные барьеры для регистрации, даже если программное обеспечение используется для диагностики или лечения заболевания.

По словам Кусайко, такое регулирование существенно замедляет развитие систем искусственного интеллекта.

«В целях снятия избыточных административных барьеров для ввода в обращение <...> программного обеспечения с использованием искусственного интеллекта следует признать утратившим силу пункт 15.1.1 номенклатурной классификации медицинских изделий по классам в зависимости от потенциального риска», — говорится в письме.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что искусственный интеллект — это не хайп, Россия направляет на эти вопросы серьезные ресурсы.