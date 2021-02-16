ЕКА готовится набрать астронавтов с ограниченными возможностями

Европейское космическое агентство заявило о намерении разнообразить первый за 11 лет отбор новых астронавтов. Об этом сообщает Associated Press.

Так ЕКА планирует увеличить штат женщин-астронавтов, отметив, что из более 560 человек, которые побывали в космосе, 65 — женщины.

Кроме того, впервые планируется принятие заявок от людей с ограниченными возможностями в рамках инициативы Parastronaut Feasibility Project.

«Чтобы пойти дальше, чем когда-либо прежде, нам нужно смотреть шире, чем когда-либо прежде», — сказал гендиректор агентства Ян Ворнер.

Представители ЕКА отмечают, что кампания по набору заявок для приема на работу будет проходить в течение 18 месяцев, после чего будет выбрана группа успешных кандидатов.

Ранее в Центре подготовки космонавтов заявили, что конкурсная комиссия намерена продлить отбор в отряд для полетов в космос.