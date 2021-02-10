Россия приостановила создание сверхтяжелой ракеты «Енисей» для полета на Луну

Россия приостановила создание ракеты-носителя сверхтяжелого класса «Енисей» для полетов к Луне. Об этом заявил гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» (предприятие «Роскосмоса») Дмитрий Баранов, передает РИА «Новости».

«Сегодня возможна коррекция ее облика, поэтому сейчас этот вопрос еще до конца не решен. Возможна коррекция именно технического облика ракеты», — уточнил он.

По словам Баранова, работы могут быть продолжены после того, соответствующее решение будет принято. Предполагается, что это займет несколько месяцев.

В середине января Совет Российской академии наук (РАН) по космосу рекомендовал госкорпорации «Роскосмос» и руководству РАН обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с предложением перенести сроки создания сверхтяжелой ракеты «Енисей» для полета на Луну.