В центре Гамалеи не обнаружили серьезных побочных реакций на «Спутник V»

Старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России Дарья Егорова заявила, что вакцина «Спутник V» не показала серьезных побочных реакций. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, по ее словам, применение вакцины не показало ни одного летального исхода, который может «ассоциироваться с применением вакцины».

Она подчеркнула, что специалисты подтвердили высокий уровень безопасности препарата.

Днем ранее московские власти рассказали о прохождении вакцинации жителями Москвы. Там также указали на снижение доли госпитализаций и темпов прироста новых случаев заражения COVID-19.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 101,4 млн заболевших, свыше 73,3 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».