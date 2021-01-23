Претенденту на место главы представительства NASA в России отказали в визе

Кандидат на место главы представительства NASA в России не смог получить визу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники.

Собеседник агентства отметил, что претендент на должность получил отказ в предоставлении ему российской визы.

По словам источника, такое решение было принято на фоне действий Вашингтона, связанных с невыдачей виз российским дипломатам.

Российское правительство ранее раскритиковало предложение МВД США по введению ограничений по визам для работников СМИ.