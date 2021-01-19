Американцы поделились едой с ожидающими поставки российскими космонавтами на МКС

Находящиеся на борту Международной космической станции американские астронавты поделились запасами еды с российскими коллегами. Об этом свидетельствует трансляция NASA.

Ранее стало известно, что запуск грузового корабля «Прогресс МС-16» был перенесен с 11 декабря 2020 года на 15 февраля 2021 года по причине необходимости проведения дополнительных проверок.

Космонавт Сергей Рыжиков во время переговоров с Землей отметил, что россияне получили около 13 контейнеров с едой.

Завотделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев добавил РИА «Новости», что российская сторона обратилась к коллегам из США с просьбой доставить российские продукты питания на МКС, однако те выступили с предложением использовать американские продуктовые комплекты из-за их большого количества на станции.

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