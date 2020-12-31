Рогозин назвал вероятную причину появления трещин на МКС

Трещина в модуле российского сегмента Международной космической станции (МКС) может быть результатом воздействия микрометеоритов. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, передает РИА «Новости».

«Это может быть либо воздействие микрометеоритов, они мельчайшие, то есть щель или дырочка, которую вы даже не заметите», — сказал он.

В качестве альтернативной причины появления трещин Рогозин назвал «технологические повреждения».

Кроме того, ситуацию с трещиной на МКС Рогозин считает «мухой, раздутой из слона» паникерами.

Ранее стало известно, что в российском модуле «Звезда» появилось еще одно место утечки воздуха. Специалисты подмосковного Центра управления полетами попросили экипаж МКС найти его, так как запасы газов для восполнения потери воздуха заканчиваются. Позже российский космонавт Павел Виноградов назвал не критичной ситуацию с обнаружением новой утечки воздуха на МКС. По его словам, устранение утечки в рабочем режиме ведется уже длительное время.

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