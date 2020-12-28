Ученые рассказали о «продолжительной депрессии» Солнца в декабре

Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН рассказали о депрессии, в которую впало Солнце. Об этом сообщается на сайте Лаборатории.

Они отметили, что такое состояние звезды вызвано чередой вспышек, которые произошли в начале декабря.

По их данным, в связи с этим до конца декабря и в январе не стоит ожидать активности Солнца из-за ее подавленности.

«Новогодние праздники и новогодние каникулы пройдут при спокойном Солнце и в комфортной геомагнитной обстановке», — говорится в заявлении.

Ученые подчеркнули, что перерыв в активности звезды является типичным для текущей начальной фазы солнечного цикла.

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