Путин подписал указ о проведении Года науки и технологий в 2021 году
Катерина Медведева
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Президент России Владимир Путин подписал указ о проведи в стране года науки и технологий в 2021 году. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Провести в 2021 году в РФ Год науки и технологий», — говорится в указе.
Сопредседателями организационного комитета по проведению в Года науки и технологий Путин назначил заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко и помощника президента РФ Андрея Фурсенко.
Правительству поручено обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по проведению Года науки и технологий.
Глава государства предложил объявить 2021 год Годом науки и технологий 24 декабря на заседании попечительского совета МГУ им. Ломоносова.
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