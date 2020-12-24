В России 2021 год будет Годом науки и технологий

Президент России Владимир Путин предложил объявить 2021 год Годом науки и технологий. Об этом сообщает ТАСС.

«Хотел бы <…> предложить объявить в России наступающий 2021 год Годом науки и технологий», — сказал российский лидер на заседании попечительского совета МГУ им. Ломоносова в четверг, 24 декабря.

По его словам, данная тема ранее обсуждалась во время встреч с представителями высшей школы.

«Вызов эпидемии, с которым столкнулась цивилизация, очень четко, убедительно показал колоссальную значимость тех сфер, которые определяют безопасность, качество жизни человека», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что речь идет о здравоохранении, образовании, экологии, а также о науке и технологиях.

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