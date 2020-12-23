Умер академик РАН Николай Добрецов

Умер Николай Добрецов, который с 1997 по 2008 год был председателем Сибирского отделения РАН и вице-президентом Российской академии наук. Об этом сообщается на странице СО РАН.

Отмечается, что ученый-геолог скончался в среду, 23 декабря. По данным академии, похороны Добрецова состоятся 26 декабря. Прощание пройдет в Доме ученых СО РАН в новосибирском Академгородке.

Николай Добрецов появился на свет 15 января 1936 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский горный институт имени Г.В. Плеханова (1957). В 1957 по 1960 год он возглавлял партию в Алтайской геолого-съемочной экспедиции (1957-1960), а в 1988 году стал директором Института геологии и геофизики. В период с 1997 по 2008 год Добрецов являлся председателем Сибирского отделения РАН и вице-президентом РАН. Он был специалистом в области минералогии, геологии, петрологии и тектоники. Ученый написал более 780 научных трудов, а также стал лауреатом Ленинской премии (1976), Государственной премии РФ (1997), общенациональной неправительственной Демидовской премии (1999). Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1986), медалями.