В Роскосмосе оценили версии появления трещины на МКС

Специалисты исключили версию появления трещины на Международной космической станции (МКС) из-за усталости металла, заявил исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев. Его слова приводит РИА «Новости».

«Были опасения, что это может быть усталость, но <...> по всем этим параметрам меньше 10% израсходовано ресурса», – рассказал Крикалев.

Он также счел маловероятной версию, согласно которой трещина возникла из-за жесткой стыковки к модулю космического корабля. По словам Крикалева, все маневры кораблей и станции учитываются. Кроме того, в случае колебаний станции основная нагрузка приходится на середину конструкции, добавил исполнительный директор.

Ранее стало известно, что в российском модуле «Звезда» появилось еще одно место утечки воздуха. Специалисты подмосковного Центра управления полетами попросили экипаж МКС найти его, так как запасы газов для восполнения потери воздуха заканчиваются. Позже российский космонавт Павел Виноградов назвал не критичной ситуацию с обнаружением новой утечки воздуха на МКС. По его словам, устранение утечки в рабочем режиме ведется уже длительное время.

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