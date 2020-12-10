Испытания прототипа корабля Starship в Техасе закончились взрывом
Ника Пикекатлет
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В США во время испытаний прототипа корабля Starship произошел взрыв. Об этом сообщается на сайте SpaceX.
На сайте был опубликован ролик всего тестового полета, который проходил в штате Техас. Космический корабль был поднят на расстояние в 15 км.
Испытательный полет проходил согласно плану, однако во время посадки что-то пошло не так, в итоге произошел крупный взрыв корабля.
Корабль Starship предназначен для совершения будущих полетов на Марс. До этого испытания прототипа постоянно откладывались.
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