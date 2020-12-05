В Роскосмосе создали стрелковое оружие

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о производстве на заводе «Златмаша» (одно из предприятий госкорпорации) стрелкового оружия. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Предприятия «Роскосмоса» производят не только ракетно-космическую технику. Мы производим широкий спектр энергетического оборудования, медтехнику, легкорельсовый транспорт, лифтовое оборудование и многое другое», — уточнил Рогозин.

Он также прикрепил к своему твиту ссылку на сайт предприятия и рекламное видео, в котором рассказывается о травматическом пистолете «Капрал» для охранных структур. Пистолет произведен на основе пистолета-пулемета ПП-91 «Кедр». Отмечается, что это оружие можно носить скрыто в кобуре под одеждой за счет компактных размеров.

«Златмаш» выпускает оружие с 1939 года.

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