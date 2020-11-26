Ученые установили связь цвета глаз с предрасположенность к ряду заболеваний

Ученые из Медицинской школы при Университете Колорадо провели исследование, в ходе которого пришли к выводам, что цвет глаз человека может влиять на его предрасположенность к определенным заболеваниям. Об этом сообщает Freundin.

Так, специалисты заявили, что обладатели темно-карих и черных глаз предрасположены к проблемам с кровью, дыханием и обменом веществ, однако при этом они имеют низкий риск заболеть раком кожи или глаз, поскольку их глаза защищены от ультрафиолетовых лучей. По их данным, такие люди имеют низкий болевой порог.

Кроме того, ученые выяснили, что люди с зеленым цветом глаз наоборот имеют высокий болевой порог и практически не страдают депрессией.

В свою очередь обладатели голубых глаз имеют повышенную чувствительность к ультрафиолету. Также они имеют предрасположенность к алкогольной зависимости.

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