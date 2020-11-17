Состояние Маска увеличилось почти на $10 млрд за сутки
Ника Пикекатлет
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Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск за сутки разбогател почти на $10 млрд. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time.
При этом на данный момент состояние предпринимателя оценивается в $96,5 млрд, а сам Маск находится на пятой строчке рейтинга.
Такие изменения происходят на фоне роста цены за акцию Tesla во вторник, 17 ноября, когда их стоимость поднялась на 9% до $444,47 за ценную бумагу.
Рост также отмечается после новостей о том, что акции Tesla войдут индекс S&P 500, включающий акции 500 крупнейших американских компаний.
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