Состояние Маска увеличилось почти на $10 млрд за сутки

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск за сутки разбогател почти на $10 млрд. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time.

При этом на данный момент состояние предпринимателя оценивается в $96,5 млрд, а сам Маск находится на пятой строчке рейтинга.

Такие изменения происходят на фоне роста цены за акцию Tesla во вторник, 17 ноября, когда их стоимость поднялась на 9% до $444,47 за ценную бумагу.

Рост также отмечается после новостей о том, что акции Tesla войдут индекс S&P 500, включающий акции 500 крупнейших американских компаний.

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