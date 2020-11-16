Новые спутники «Глонасс-К2» будут в четыре раза дороже своих предщественников

Космические аппараты нового поколения «Глонасс-К2», которые начнут запускать на орбиту со следующего года, будут стоить примерно в четыре раза дороже, чем спутники, из которых в основном сейчас состоит российская навигационная группировка ГЛОНАСС – «Глонасс-М». Об этом говорится в материалах госкорпораиции «Роскосмос», имеющихся в распоряжении РИА «Новости».

Отмечается, что новые спутники получились стоили в два раза дороже, чем аппараты «Глонасс-К1», а те, в свою очередь, в два раза дороже, чем спутники «Глонасс-М». Причины такой разницы в стоимости не раскрываются.

Как сообщалоcь, в России к 2022 году планируют запустить спутник нового поколения «Глонасс-К2».

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