Вакцина «Спутник V» доставлена в Индию для испытаний

Российская вакцина от коронавируса нового типа «Спутник V» доставлена в Индию для проведения испытаний, сообщает газета Asian Age.

В Индии будут проведены вторая и третья фазы клинических испытаний вакцины, по результатам которых будет принято решение о применении препарата для вакцинации населения страны, указано в сообщении.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 52,5 млн заболевших, свыше 36,5 млн человек выздоровели, а более 1,2 млн пациентов умерли.

В России выявили свыше 1,8 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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