Ученые порекомендовали не смотреть новости перед сном

Американские ученые-сомнологи перечислили вещи, которые мешают человеку хорошо выспаться после рабочего дня. Список запретных вещей перед уходом ко сну опубликовало издание Huffington Post.

Так, опрошенные эксперты порекомендовали ни в коем случае не просматривать перед сном новости, так как они, как правило, вызывают излишнее беспокойство и мешают нормальному отдыху.

Кроме того, специалисты посоветовали избегать напряженных разговоров, так как стресс после них значительно сложнее преодолеть ночью, нежели в течение дня.

В список запретных вещей и попала работа в постели в дневное время, так как «кровать должна ассоциироваться у мозга только со сном и сексом».

Алкоголь и кофе, в свою очередь, также оказались в списке ограничений в вечернее время. Они, как выяснили сомнологи, приводят к нарушению архитектуры сна.

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