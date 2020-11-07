Ракета «Союз» готовится запустить французский военный спутник перед Новым годом

Источник в ракетно-космической отрасли рассказал РИА «Новости», что ракета-носитель «Союз» готовится запустить французский разведывательный спутник CSO-2.

Собеседник уточнил, что старт будет происходить в соответствии с интересами минобороны Франции с космодрома Куру во Французской Гвиане.

«Старт ракеты «Союз-СТ-А» с разгонным блоком «Фрегат-М» и спутником CSO-2 с Куру намечается на 28 декабря», — добавил источник.

Первоначально запуск CSO-2 был запланирован на апрель 2020 года, однако был его перенесли из-за пандемии коронавируса, ввиду которой был закрыт космодром Куру, и проблем с блоком «Фрегат».

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