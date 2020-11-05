Экипажу МКС запретили распространять в соцсетях снимки запускаемых спутников

Экипажу Международной космической станции не разрешили распространять в социальных сетях фотографии запускаемых с борта станции спутников. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на транслируемые НАСА переговоры космонавтов с хьюстонским центром управления полетом.

В четверг, 5 ноября, с борта МКС должны быть запущены семь малых космических аппаратов с помощью японского манипулятора.

«Для всего экипажа несколько напоминаний — не распространять снимки запусков спутников. Все фотографии спутников — для служебного пользования и не должны распространяться через социальные сети», — уточнил специалист центра.

Причина такого запрета не называется. Известно, что часто с американского сегмента МКС в космос отправляют космические аппараты военного назначения.

В настоящее время на Международной космической станции работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.

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