Россия выпустит на экспорт два новых двигателя для космических ракет в 2022 году

«Главкосмос» (предприятие «Роскосмоса») заявил, что Россия готовится к выпуску новых двигателей РД-182 и РД-120МС для перспективных космических ракет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Там отметили, что дата выпуска назначена на 2022 год. Разработка данного вида двигателей ведется с 2019 года.

Кроме того, ожидается, что двигатели будут предоставляться на экспорт.

В «Главкосмосе» подчеркнули, что прототипом будущих двигателей стал РД-120, который применяли на второй ступени ракеты «Зенит». Данный двигатель в рамках разработки НПО Энергомаш 30 лет изготавливался на Украине.

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