Невролог перечислил продукты, вызывающие мигрень

Существует несколько факторов, вызывающих мигрень, в том числе употребление плохой еды. Об этом сообщил врач-невролог ЦКБ Управления делами президента России Валерий Куваев в интервью «Аргументам и фактам».

По его словам, несмотря на то что у каждого человека могут быть индивидуальные триггеры недомогания, оно очень часто возникает как реакция на ряд продуктов.

Главными провокаторами он отметил красные и игристые вина. Шоколад также может быть триггером.

Специалист также подчеркнул, что фактором, провоцирующим мигрень чаще, чем еда или напитки, является голод.

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