Рогозин поздравил экипаж «Союза» с успешной посадкой в Казахстане

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Twitter поздравил экипаж космического корабля «Союз МС-16» с благополучной посадкой в Казахстане.

Как сообщалось, этот корабль, отстыковавшийся ночью от МКС с российскими космонавтами Анатолием Иванишиным, Иваном Вагнером и американским астронавтом Крисом Кэссиди на борту, рано утром приземлился в Казахстане.

«В 5.54 мск проведена посадка спускаемого аппарата ТПК «Союз МС-16» в штатном режиме. На борту порядок. Поздравляю экипаж с возвращением на Землю, а членов Госкомиссии по проведению летных испытаний пилотируемых комплексов — с успешным завершением очередной пилотируемой миссии!» — написал Рогозин.

Ранее стало известно, что полет на МКС продолжат россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков с американкой Кэтлин Рубинс. Они вернутся на Землю в апреле 2021 года.

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