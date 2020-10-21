Мясников назвал четыре типа коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал четыре типа заболевания коронавирусной инфекцией, передает РИА «Новости».

По его словам, COVID-19 переносится людьми по нескольким сценариям: бессимптомное течение болезни; коронавирусная инфекция, сопровождающаяся симптомами ОРЗ; осложнения в виде нетяжелой пневмонии; агрессивная форма болезни с тяжелой пневмонией.

Он отметил, что четвертый вариант особенно опасен, если у инфицированного есть хронические заболевания.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом, в России выявлено 1 447 335 случаев COVID-19 в 85 регионах. С начала вспышки эпидемии скончались 24 952 человека от инфекции, при этом выздоровели 1 096 560 пациентов.

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