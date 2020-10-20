СМИ: НАТО планирует построить космический центр в Германии
Главы минобороны стран-участников НАТО планируют начать строительство космического центра на территории Германии. Об этом сообщает издание Sueddeutsche Zeitung.
По данным издания, центр планируют поместить на авиабазе Рамштайн, расположенной в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.
СМИ уточняет, что министр объявят о своих планах в четверг, 22 октября. Предполагается, что центр станет «координационным пунктом для наблюдения за космическим пространством». Также уточняется, что центр может быть переоборудован в в командный центр по принятию оборонных мер.
Кроме того, по данным агентства dpa, ожидается создание »«своего рода аналитического центра» альянса, который будет заниматься исследованием космической деятельности.
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