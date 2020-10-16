Утечка воздуха на МКС снизилась вдвое

Скорость утечки воздуха в российском модуле «Звезда» на МКС снизилась вдвое после того, как трещину заклеили пленкой, пишет РИА «Новости» со ссылкой на переговоры экипажа с Землей.

Как следует из переговоров, за 11 часов давление снизилось на 52 миллиметра, до 681 миллиметра ртутного столба, со скоростью 4 миллиметра в час. До этого показатель составлял от 7 до 9 миллиметров в час.

Ранее космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок нашли трещину в промежуточной камере модуля «Звезда». Они заклеили ее пленкой и закрыли на ночь люк в «протекающий» отсек для контроля давления.

Небольшая утечка воздуха на МКС произошла в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года экипаж дважды закрывал люки в модулях станции, чтобы проверить их герметичность. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда». Сейчас экипаж проводит работы по локализации места и устранению утечки.

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